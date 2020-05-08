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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

لوفتهانزا تعتزم مضاعفة برنامج رحلاتها فى يونيو

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:11 م
لوفتهانزا
لوفتهانزا
وكالات
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تعتزم مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران وشركتيها "سويس" و"يورو وينجز" مضاعفة رحلاتها اعتبارًا من يونيو المقبل.

وأعلنت المجموعة، اليوم الجمعة، في مقرها بمدينة فرانكفورت، أنه من المقرر زيادة عدد الطائرات العاملة إلى 160 طائرة لنقل الركاب إلى 106 مقاصد داخلية وخارجية.

وأوضحت المجموعة أن من بين هذه المقاصد أماكن عطلات، مثل كريت وميوركا على ساحل البحر المتوسط، وسيلت وروستوك على ساحل ألمانيا الشمالي.

وستبقى حوالي 600 طائرة تنتمي إلى المجموعة غير مستخدمة في الوقت الراهن.

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