مسلسل «خيانة عهد».. التهامي ينضم للأكثر مشاهدة بـ«قلبي خواء»

انضم الشيخ محمود التهامي لقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب محتل المركز الخامس بأغنية "قلبي خواء.. عقلي خواء"، والتي عرضت في حلقة مساء امس من مسلسل "خيانة عهد" أثناء مشهد دفن "هشام" خالد أنور ابن "عهد" يسرا.وكانت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "خيانة عهد" أثارت ضجة كبيرة بعد قتل "هشام" ابن "عهد" على يد خالته "فرح" حلا شيحة، واحتل تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة بمشهد انهيار يسرا داخل المشرحة ومشهد دفن ابنها.مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة "الحياة" فى السادسة والنصف، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.