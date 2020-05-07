مكرم محمد أحمد: «مبارك» قال لي الإخوان هم الخطر الحقيقي على مصر

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان على وعي تام بخطورة الجماعات الإسلامية والإخوان.وأضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الخميس، أن نظام مبارك كان يعلم أن الإخوان مصدر خطر، مضيفا: "مبارك قال لي إن الإخوان هم الخطر الحقيقي على مصر".وعن العلاقات مع إسرائيل، أضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام: "أنا كنت دايما أسأل إيه اللي مخوفنا من الكلام مع الإسرائيليين"، منوها بأنه كان يرى أن بعد نصر أكتوبر كان يجب أن نثق في قدرتنا على التواصل مع الإسرائيليين وكشفهم، مؤكدا أن مصر تصرفت خلال هذه الفترة تصرفا عبقريا، ولم تقدم خلال هذه الفترة ما يمكن أن يكون سببا لتندم عليه.