فنتازيا تاريخي.. محسن عبد العظيم يكشف تفاصيل رسمه أول «مانجا» عربي
الخميس 07/مايو/2020 - 09:45 م
آلاء حسنطباعة
كشف الفنان محسن عبد الحفيظ انتهائه من رسم أول «منجا» عربي، وهي رواية مصورة أقرب لفيلم على الورق ترسم باللون الأسود فقط، وهو فن ياباني انتشر منها للعالم، وتقع في 160 صفحة من القطع الكبير، وتدور أحداثها فى إطار فنتازيا تاريخي.
تواصلت "الدستور" مع "عبد الحفيظ" ليكشف تفاصيل أول «منجا» عربي، قائلا: المنجا فرع من الكوميكس ابتدعه اليابانيون، يعتمد على خطوط رفيعة انيقة ومساحات وجه واسعة وشكل مميز للعيون.
وعن الفرق بين المنجا والكوميكس؛ أوضح «عبد الحفيظ» أن الكوميكس متنوع أكثر وبه مدارس أكبر منها الأوروبى والأمريكى، ويعتمد على خطوط أسمك وبها غلظة ووحشة أكثر وذلك في معظم الأنواع، بينما المنجا أكثر انتشارًا فى الوطن العربى وهى محببة للعين وبها أناقة فى الخطوط.
وأشار «عبد الحفيظ» إلى أن رسم أول «منجا» استغرق نحو 6 أو 7 شهور من العمل المستمر، لافتًا إلى أنه لم يسمع ولم يشاهد منجا عربى من قبل، ربما محاولة رسم صفحة أو صفحتين مستوحاة من منجا يابانى، لكن لم يشاهد عمل ولا يعتقد أنه يوجد من يرسم المنجا فى الوطن العربى.
وعن البرامج التي يعتمد عليها في رسم المنجا؛ قال إن الفوتوشوب أفضل برنامج فى مجال الجرافيك بشكل عام، ولكن رسم المنجا لا يحتاج إلى برنامج مميز، ويكفي فقط قدرة الفنان على الرسم بشكل جيد، مضيفًا أنه يعكف حاليًا على رسم المنجا الثانية، وهى أيضا فنتازيا تدور فى عالم البحار. شاهد
تواصلت "الدستور" مع "عبد الحفيظ" ليكشف تفاصيل أول «منجا» عربي، قائلا: المنجا فرع من الكوميكس ابتدعه اليابانيون، يعتمد على خطوط رفيعة انيقة ومساحات وجه واسعة وشكل مميز للعيون.
وعن الفرق بين المنجا والكوميكس؛ أوضح «عبد الحفيظ» أن الكوميكس متنوع أكثر وبه مدارس أكبر منها الأوروبى والأمريكى، ويعتمد على خطوط أسمك وبها غلظة ووحشة أكثر وذلك في معظم الأنواع، بينما المنجا أكثر انتشارًا فى الوطن العربى وهى محببة للعين وبها أناقة فى الخطوط.
وأشار «عبد الحفيظ» إلى أن رسم أول «منجا» استغرق نحو 6 أو 7 شهور من العمل المستمر، لافتًا إلى أنه لم يسمع ولم يشاهد منجا عربى من قبل، ربما محاولة رسم صفحة أو صفحتين مستوحاة من منجا يابانى، لكن لم يشاهد عمل ولا يعتقد أنه يوجد من يرسم المنجا فى الوطن العربى.
وعن البرامج التي يعتمد عليها في رسم المنجا؛ قال إن الفوتوشوب أفضل برنامج فى مجال الجرافيك بشكل عام، ولكن رسم المنجا لا يحتاج إلى برنامج مميز، ويكفي فقط قدرة الفنان على الرسم بشكل جيد، مضيفًا أنه يعكف حاليًا على رسم المنجا الثانية، وهى أيضا فنتازيا تدور فى عالم البحار. شاهد