عودة عالقين ليبيين من الأردن على متن رحلتين إلى مطار بنينا الدولي

وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي الليبية رحلتان قادمتان من الأردن، وعلى متنهما عدد من المواطنين الليبيين العالقين بالخارج بسبب جائحة كورونا، وكان في استقبالهما عدد من المسؤولين المحليين والصحيين.وذكرت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة كورونا ببنغازي - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم الخميس - أن فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة استكملت كافة الإجراءات الصحية المتعلقة بالرصد والتقصي وإجراءات الحجر الصحي ومتابعة الحالات المرضية.وأكدت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي أن مسؤولي بلديتي البيضاء والمرج تسلموا المواطنين التابعين لهم لإتمام إجراءات الحجر الصحي الخاصة بهم.