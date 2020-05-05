تجديد حبس سولافة مجدى ومحمد صلاح 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس سولافة مجدى ومحمد صلاح لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة.ووجّهت النيابة للمتهمين، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، اتهامات مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض عليهما بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.