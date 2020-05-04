ما هو أجر إفطار الصائم؟.. الأزهر يجيب
الإثنين 04/مايو/2020 - 06:32 م
أميرة العنانىطباعة
قالت مي مرسي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن إفطار الصائم من الأعمال التي يتقرب بها الصائم إلى الله، من خلال تقديم الطعام والشراب للصائمين ويقول النبي "من فطر صائما كتب له مثل أجره لا ينقص من أجره شيئا".
وأضافت مرسي، خلال حملة "أياما معدودات" التي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر الشريف، أن إفطار الصائم من باب الجود والكرم تطبيقا لسنة النبي فكان النبي أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، وثواب إفطار الصائم يحصل بتقديم الطعام اليومي من البيت ولا يشترط شراء وجبات كبيرة أو وجبات مخصوصة كما كان يفعل عبدالله بن عمر حينما يأتيه السائل فكان يقسم نصيبه من الطعام ويعطيه إياه.
وأضافت، أنه كذلك يتحصل الثواب بإفطار الصائم بشربة ماء أو شق تمرة، وهذا من باب التكافل الاجتماعي الذي ينبغي أن ينتشر بيننا خاصة في هذه الفترة التي نعيشها، فـيقول النبي "من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له". شاهد
وأضافت مرسي، خلال حملة "أياما معدودات" التي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر الشريف، أن إفطار الصائم من باب الجود والكرم تطبيقا لسنة النبي فكان النبي أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، وثواب إفطار الصائم يحصل بتقديم الطعام اليومي من البيت ولا يشترط شراء وجبات كبيرة أو وجبات مخصوصة كما كان يفعل عبدالله بن عمر حينما يأتيه السائل فكان يقسم نصيبه من الطعام ويعطيه إياه.
وأضافت، أنه كذلك يتحصل الثواب بإفطار الصائم بشربة ماء أو شق تمرة، وهذا من باب التكافل الاجتماعي الذي ينبغي أن ينتشر بيننا خاصة في هذه الفترة التي نعيشها، فـيقول النبي "من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له". شاهد