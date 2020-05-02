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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«موديز» تؤكد تصنيف السعودية الائتمانى.. وتغير نظرتها المستقبلية

السبت 02/مايو/2020 - 02:23 ص
جريدة الدستور
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أكدت وكالة «موديز»، على التصنيف الائتماني للسعودية، فيما خفضت من نظرتها المستقبلية، وقالت إن الميزانية تتمتع بأداء قوي مع مستويات دين منخفضة.

وأضافت الوكالة - في مذكرة بحثية أوردتها قناة العربية الإخبارية - إن تغيير النظرة المستقبلية للديون السعودية إلى سلبية يعكس انخفاض أسعار النفط مع تأثير وباء فيروس كورونا الذي يلقي بظلاله على كل دول العالم.

كما أشارت « موديز» إلى أن تراجع أسعار النفط تسبب في خسارة إيرادات وصادرات نفطية بفعل تراجع الطلب على الخام الذي ضرب الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية على خلفية الجائحة،

وتابعت المذكرة: «تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية على الرغم من تراجعات أسعار النفط يرجع إلى قوة الميزانية الحكومية بفضل مستويات الدين المنخفضة ومخزونات السيولة التي تسمح بامتصاص الصدمات.. تعرض الحكومة السعودية لتقلبات أسعار النفط منخفض للغاية بفعل الاحتياطات القوية وتكلفة الاستخراج المنخفضة للغاية».

وتابعت: «ستساعد تلك الأمور في إضفاء القوة على الاقتصاد حتى في بيئة منخفضة لأسعار النفط»، متوقعة انخفاض إيرادات النفط السعودية بنحو 33٪ العام الجاري ونحو 25٪ في 2021، رغم الوتيرة الكبيرة لهبوط أسعار النفط.

وأضافت «موديز»، أن تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي سيضغط على إيرادات القطاع النفطي ولكن التأثير على الموازنة الحكومية سيكون محدودًا مع الوضع في الاعتبار الاعتماد المحدود للموازنة على الإيرادات غير النفطية.

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