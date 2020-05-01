مسلحون يتظاهرون فى مبنى الكابيتول بميشيجان ضد إجراءات الحجر

أعلنت دمشق أن القوات الجوية الإسرائيلية شنت هجومًا صاروخيًا على أهداف في سوريا انطلاقًا من أجواء الجولان المحتل.وأفادت وكالة «سانا» السورية الرسمية بأن مروحيات العدو الإسرائيلي اعتدت بعدة صواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل على مواقع في المنطقة الجنوبية.وشددت الوكالة على أن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط، بينما لم يتم إصدار أي تعليق من قبل الجانب الإسرائيلي.وتأتي هذه العملية استمرارا لسلسلة الهجمات التي شنتها إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، وسبق أن تعهدت الحكومة الإسرائيلية وخاصة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بمنع إيران والقوات الموالية لها من التمركز عسكريًا في سوريا.