البحرين ترحب بإعلان ألمانيا «حزب الله» منظمة إرهابية

رحبت وزارة الخارجية بمملكة البحرين، بإعلان ألمانيا الاتحادية، تصنيف "حزب الله" اللبناني، منظمة إرهابية، في خطوة تعكس حرصها على محاربة التنظيمات الإرهابية والتصدي لها مهما كان من يدعمها أو يمولها.وأعربت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، عن تقديرها للجهود الحثيثة التي تقوم بها ألمانيا في مكافحة الإرهاب، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتعزيز التعاون الدولي من أجل اتخاد إجراءات رادعة تجاه كل التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.