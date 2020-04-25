النجف العراقية: عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا

ذكرت دائرة صحة النجف بالعراق، اليوم السبت، أنه لم يتم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة، بعد إجراء فحوصات لـ85 حالة مشتبه بها، فيما جددت الدعوة إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الأزمة وعدم الخروج وتجنب التجمعات والالتزام بالنظافة العامة.وأضافت الدائرة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن مختبر الصحة العامة في النجف الأشرف قام بإجراء 85 فحصًا لحالات مشتبه بها من بينها 44 نموذجًا ضمن خطة المسح العشوائي التي تنفذها الدائرة و5 نماذج من عينات الحجر بالدائرة، وتبين من خلال الفحوصات عدم وجود أية إصابة بالفيروس.على جانب آخر، نفت محافظة البصرة بالعراق وخلية الأزمة المحلية، صدور أية تعليمات تنص على اعتقال أي شخص متواجد بالشارع، خلال الحظر الكلي.وذكر المركز الإعلامي لديوان المحافظة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت أن التعليمات الصادرة من خلية الأزمة تنصح المواطنين بعدم الخروج خلال الحظر الكلي، خوفا من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن إعادة حظر التجوال جاء بناء على توجيهات طبية وأمنية لصالح المواطنين.وأوضح أن الأجهزة المكلفة المنتشرة في الشوارع والتقاطعات الرسمية تمنع كسر الحظر الكلي وتتعامل مع من يقوم بذلك حسب القوانين العراقية النافذة، مناشدا المواطنين بتوخي الحذر في متابعة أي شيء يصدر من صفحات أو جهات غير رسمية تسعى لخلخلة الوضع الأمني والصحي في البصرة.وكانت خلية الأزمة المحلية في البصرة قد قررت إعادة فرض الحظر الكلي من يوم 25 أبريل إلى الأول من شهر مايو المقبل وحسب التعليمات السابقة.