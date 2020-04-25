مقتل 17 شخصًا فى هجوم مسلح بالكونغو الديمقراطية

قتل ما لا يقل عن 17 شخصًا، جراء هجوم شنه مسلحون على مركبة تقل مدنيين بالقرب من محمية فيرونجا الوطنية، في شرق الكونغو الديمقراطية.وأعلن معهد الكونغو لحماية الطبيعة أن المهاجمين أطلقوا النار بالقرب من القسم الرئيسي من المحمية الوطنية في معسكر رومانجابو على مركبة تقل مدنيين.وأضاف المعهد أن حراس المحمية هرعوا لتقديم العون للمصابين، وأن ما لا يقل عن 12 حارسا وقائد المركبة وأربعة مدنيين قتلوا خلال الهجوم، وجرح أربعة أشخاص آخرون.وألقى يوناس بانداسي، وهو أحد زعماء المجتمع المدنى في البلاد، باللائمة على ميليشيا الهوتو في رواندا في ارتكاب هذا الهجوم.وتحظى محمية فيرونجا الوطنية، التي تقع على الحدود مع أوغندا ورواندا بشهرة عالمية، حيث أنها مخصصة لحماية الغوريلا، التي لا تعيش إلا في هذه المنطقة.ويتعرض حراس الحديقة دائما لهجمات من المليشيات المختلفة ومحترفي الصيد البري.وتنشط في شرق الكونغو عدة مليشيات تتناحر فيما بينها من أجل السيطرة على الثروات الطبيعية التي تتوافر في المنطقة.