أحمد زاهر: سيناريو البرنس «مبدع» ودورى «جديد»

قال الفنان أحمد زاهر إن السيناريو «المبدع» والدور الذى يؤديه بصفة شخصية هما ما دفعاه للعودة إلى الدراما مجددًا من خلال مسلسل «البرنس»، بعد غياب دام ٣ أعوام منذ مسلسل «الحالة ج».

وأوضح «زاهر» أنه كان يبحث خلال الفترة الماضية عن العمل الجيد الذى يشجعه على العودة للدراما الرمضانية، ويتضمن عناصر النجاح، وهو ما وجده متوفرًا فى سيناريو مسلسل «البرنس»، الذى يقدم فيه «شخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمه من قبل».

وأشار إلى أن كواليس العمل كانت مليئة بروح التعاون والحب بين الجميع، وهو ما ساعد على إنهاء جميع المشاهد فى وقت قياسى، كاشفًا عن أنهم تعاملوا مع ظروف أزمة فيروس «كورونا المستجد» بحرص شديد، عبر الاهتمام بكل الاحتياطات اللازمة للوقاية منه.

وأعرب «زاهر» عن سعادته الشديدة لتعاونه المتكرر مع المخرج محمد سامى، لافتًا إلى أنه شاركه فى معظم أعماله الفنية الناجحة، لذلك يعتبره «وش السعد»، ويتمنى أن يتكرر هذا التعاون خلال الأعمال الفنية المقبلة، خاصة أن «سامى» من المخرجين المتميزين، ويحرص على الاهتمام بأدق التفاصيل ليخرج العمل كاملًا دون أخطاء.

وعن المنافسة الرمضانية، قال: «موسم رمضان سيشهد منافسة قوية بين الأعمال الدرامية المختلفة، وهذا لا يعنى اقتصار نجاح الأعمال الفنية على موسم بعينه، فالعمل الجيد يفرض نفسه فى أى وقت، وخير دليل الأعمال الدرامية المطولة التى أثبتت نجاحها فى الأعوام الأخيرة»، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

