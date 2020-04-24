رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد زاهر: سيناريو البرنس «مبدع» ودورى «جديد»

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:34 م
الفنان أحمد زاهر
الفنان أحمد زاهر
طباعة
قال الفنان أحمد زاهر إن السيناريو «المبدع» والدور الذى يؤديه بصفة شخصية هما ما دفعاه للعودة إلى الدراما مجددًا من خلال مسلسل «البرنس»، بعد غياب دام ٣ أعوام منذ مسلسل «الحالة ج».
وأوضح «زاهر» أنه كان يبحث خلال الفترة الماضية عن العمل الجيد الذى يشجعه على العودة للدراما الرمضانية، ويتضمن عناصر النجاح، وهو ما وجده متوفرًا فى سيناريو مسلسل «البرنس»، الذى يقدم فيه «شخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمه من قبل».
وأشار إلى أن كواليس العمل كانت مليئة بروح التعاون والحب بين الجميع، وهو ما ساعد على إنهاء جميع المشاهد فى وقت قياسى، كاشفًا عن أنهم تعاملوا مع ظروف أزمة فيروس «كورونا المستجد» بحرص شديد، عبر الاهتمام بكل الاحتياطات اللازمة للوقاية منه.
وأعرب «زاهر» عن سعادته الشديدة لتعاونه المتكرر مع المخرج محمد سامى، لافتًا إلى أنه شاركه فى معظم أعماله الفنية الناجحة، لذلك يعتبره «وش السعد»، ويتمنى أن يتكرر هذا التعاون خلال الأعمال الفنية المقبلة، خاصة أن «سامى» من المخرجين المتميزين، ويحرص على الاهتمام بأدق التفاصيل ليخرج العمل كاملًا دون أخطاء.
وعن المنافسة الرمضانية، قال: «موسم رمضان سيشهد منافسة قوية بين الأعمال الدرامية المختلفة، وهذا لا يعنى اقتصار نجاح الأعمال الفنية على موسم بعينه، فالعمل الجيد يفرض نفسه فى أى وقت، وخير دليل الأعمال الدرامية المطولة التى أثبتت نجاحها فى الأعوام الأخيرة»، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

موضوعات متعلقة

أين استقرت «كعبة الإسكندرية»؟.. «الدستور» يرصد الرحلة كاملة

الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا

صراخ هستيري لغادة عادل في مقلب «رامز مجنون رسمي» (صور)

«الصحة العالمية» تنفى انتشار نوع جديد من كورونا فى العراق

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

أين استقرت «كعبة الإسكندرية»؟.. «الدستور» يرصد الرحلة كاملة

آخر أخبار تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه وحقيقة فتح التقديم

صراخ هستيري لغادة عادل في مقلب «رامز مجنون رسمي» (صور)

بهتاف «مفيش كورونا».. أهالى الإسكندرية يطوفون بـ«الكعبة» فى محرم بك (فيديو)

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

بحث عن السياحة المقومات الطبيعية والبشرية.. للصف الرابع و الخامس الابتدائي

قائمة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة للبرامج (فيديو)

موعد آذان صلاة المغرب في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

تردد قناة ON على نايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
أعداد الكويتيين المُنحطّين تتزايد
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: رأيت فرخة تلد
ماجد حبته
مواجهة الوباء.. بالدعاية والأُجراء!
مدحت بشاى
" رمضان " وروعة الحالة النقشبندبة
المزيد

الثقافة

أحمد أبوخنيجر يقدم 3 حكايات من مندرة الشوق الرمضانى على قناة «الأعلى للثقافة» باليوتيوب

«امرأة لا تنكسر».. رواية تكشف دور نساء سوريا في الحرب على الإرهاب

برامج رمضانية جديدة على قناة «القومي لثقافة الطفل» باليوتيوب

فعاليات وزارة الثقافة «أون لاين» في ظل كورونا