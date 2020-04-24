تفاصيل خطة عمل مصانع طنطا للكتان في رمضان

كشفت شركة طنطا للكتان والزيوت احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن عودة العمل في الشركة اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٦ ابريل ٢٠٢٠ طبقا للمعتاد قبل صدور قرار تخفيض العمالة.واضافت الشركة في خطاب حصلت عليه الدستور أن إدارة السيارات ستقوم بتنظيم عمل الأتوبيسات للعمالة طبقا لما كانت عليه بنظام الثلاث ورادي، وذلك نظرا لاستمرار قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالحظر.وأشارت الشركة الى أن هذا القرار يسري اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٦ ابريل ٢٠٢٠، مشددة على جميع القطاعات والإدارات المختصة بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.