«اصحى يا نايم».. أطفال منيا القمح يلتفون حول المسحراتي بأول أيام رمضان (صور)

في الساعات الأخيرة من يوم الخميس، وسط الهدوء الذي عم المنازل، والأنوار والزينة التي تدلت من قارعة الشوارع، اعتلى صوت عم السيد المسحراتي، والذي اخترق الهدوء بطبلته وجملته المعروفة "اصحى يا نايم صحي النوم".جاب عم السيد قرية شلشلمون على قدميه ممسكًا طبلته الخشبية وعصا صغيرة ليعلن عن موعد السحور في أول ليالي شهر رمضان الكريم، بينما يجوب قرى مركز منيا القمح التابع لمحافظة الشرقية.اعتاد عم السيد على التجول في مهنته كـ"مسحراتي" منذ ما يقرب من 11 عاما، تلك المهنة التي يجد فيها متعته الخاصة والتي لها مكانة مميزة في نفوس المصريين خاصة الأطفال، والذين بمجرد سماع النداء ومع أول طرقة على الطبلة يبدأون في التوافد على المسحراتي ويلتفون حوله ليصاحبوه خلال جولته لكل قرية من القرى.كان يفضل عم السيد التجول في الساعات القليلة التي تسبق أذان الفجر، إلا أنه قرر تغيير مواعيده المعتادة مع تغيير مواعيد حظر التجوال، مؤكدًا أن مهنة المسحراتي عادة منذ قديم الزمن لا يمكن التخلي عنها في زمن الكورونا.