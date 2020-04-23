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الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خطة شاملة.. تفاصيل استعدادات بورسعيد لشهر رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:05 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعي،د بالمتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد للإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي سيتم تطبيقها في شهر رمضان.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال خطة شاملة لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال الشهر الكريم ورفع كفاءة الخدمات ودعم منظومة النظافة، لافتا أنه تم رفع درجات الاستعدادات القصوى في القطاعات الحيوية في المحافظة والعمل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين خلال الشهر المبارك، مشيرا إلى وجود وفرة في كافة السلع الغذائية والتموينية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية.

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة التنفيذية بالتوسع في توفير المنافذ الثابتة والمتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، إضافة إلى منافذ الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة الإجراءات الصحية والاحترازية لمنع الزحام والتجمعات، موضحا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة مدى توافر الأرصدة الخاصة بالسلع الغذائية والاستراتيجية وانتظام العمل في المخابز وتعديل مواعيدها بما يتناسب مع الشهر الكريم ومتابعة توافر أسطوانات البوتاجاز، علاوة على متابعة الأسعار والتأكد من الألتزام التام بالقواعد المنظمة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح أن خطة الاستعداد تتضمن برامج زمنية للمتابعة الميدانية على كافة المستويات التنفيذية وما ينتج عنها من إجراءات عاجلة وحل لأية مشكلات بكافة الأحياء، مشددًا على تشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية بالتنسيق مع مديريتى الصحة والتموين بالمحافظة حفاظا على صحة المواطنين ومنع الاحتكار من بعض التجار.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن غرفة عمليات المحافظة تتلقى أية شكاوى على الأرقام 3222945 - 3222997، وسيتم التعامل فورًا مع أي شكوى.

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