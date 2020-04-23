شباب البرنامج الرئاسي يهنئون المصريين بحلول رمضان

قدم شباب البرنامج الرئاسي التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".ونشرت الصفحة الرسمية: "يتقدم شباب البرنامج الرئاسي بخالص التھنئة إلى الشعب المصري والأمة الإسلامیة بمناسبة حلول شھر رمضان الكریم، متمنین من المولى عز وجل بحق الشھر الفضیل أن یرفع البلاء عن الأرض وشعوب العالم أجمع..كل عام وأنتم بخیر.. رمضان كريم".