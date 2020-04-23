كريم كمال: اعتذار الأنبا إسحاق شجاعة لم يتحل بها الآخرون

قال الكاتب والباحث كريم كمال، رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، إن اعتراف الأنبا إسحاق بأنه اخطي شجاعه تحترم من حبر من أحبار الكنيسة، حيث لم يكابر في الوقت الذي رفض عدد من الأساقفة التراجع عن مواقفهم حتي لو تعارض الموقف مع قوانين الكنيسة مثل نيافه الانبا بفنوتيوس مطران سمالوط الذي تمسك برأيه في موضوع مناولة المرأة الحائض رغم معارضه طقس وقانون الكنيسة لذلك، وايضا هناك أساقفة آخرين ألقوا عددا من العظات عن أساطير الكتاب المقدس ومنهم قصة آدم وحواء ورغم تفنيد عدد كبير من الآباء للعظات لم يقدم اعتذار.واضاف كمال في تصريحات لـ"الدستور "؛ أن اعتذار الأنبا إسحاق في موضوع يمس طقس وعقيدة الكنيسة يزيد من شأن الاسقف ولا يقلل منه لان يوم رسامة الأسقف، يتعهد بالحفاظ علي طقس وعقيدة الكنيسة القبطية الارثوذكسية وحقيقي لقد اثلج صدورنا بهذا الاعتذار والذي لا يصدر الا من الكبار مقاما.وكانت مشاركة مكرسات للأنبا إسحق أسقف طما في الطواف داخل المذبح، وهو الأمر الذي تمنعه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ن قد أثار جدلا كبيرا داخل الأوساط الكنسية.