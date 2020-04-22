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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«المسمارى»: تركيا نقلت 17 ألف إرهابي وسيطرتها على ليبيا يهدد أوروبا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:34 م
المسماري
المسماري
عبير سليم
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جدد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأربعاء، أن سيطرة تركيا على ليبيا تهدد دول أوروبا.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي من بنغازي، حول المستجدات الميدانية، إن أنقرة نقلت 17 ألف إرهابي إلى ليبيا وسط صمت من المجتمع الدولي، مضيفا: "أمس شهد إدخال 50 جثة لمرتزقة سوريين قتلوا في ليبيا إلى شمال سوريا".

كانت وكالة ستيب السورية، أفادت ليل أمس الثلاثاء، بوصول جثة القيادي المرتزق سوري الجنسية محمد عطا عكرمة الشهير بـ"عكرمة"، و11 جثة لمرتزقة سوريين أخرين، إلى مدينة حلب السورية، بعد مقتلهم خلال المواجهات المسلحة ضد قوات الجيش الوطني الليبي في محور المشروع بالعاصمة طرابلس خلال شهر أبريل الجاري.

وأشارت الوكالة السورية إلى أنه تم نقل الجثث الـ 12 عن طريق مطار مصراته التي تسيطر عليه مليشيات حكومة الوفاق، صباح الثلاثاء، إلى تركيا ومنها عبرت معبر "حوار كلس" العسكري، الواقع علي تخوم مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي.

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