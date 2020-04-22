رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نقيب الزراعيين: أول تجربة لزراعة القمح كانت فى سيناء (فيديو)

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:10 م
القمح
القمح
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن هناك 170 ألف فدان مزرعة في سيناء بمختلف المحاصيل، و100 ألف فدان جاهزة للزراعة، موضحا أن تكلفة محطة معالجة مياه مصرف المحسمة تبلغ 15 مليار جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه قام بأول تجربة لزراعة القمح في سيناء وكانت هي رسالة الماجستير الخاصة به.

وأوضح أن مساحة القمح في مصر 3.4 مليون فدان ومن المتوقع أن توفر 9 ملايين طن من القمح، مناشدا المزارعين بتوريد كمية أكبر من محصول القمح وعدم تخزينه.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية، وهو مهتم بالأمن الغذائي والزراعة بالتوازي مع التجارة والزراعة.

وأردف: أن المصريين اكتسبوا طاقة إيجابية من افتتاح المشروعات القومية في سيناء التي تستوجب توجيه الشكر للرئيس والحكومة على هذه الإنجازات.

وأوضح أن الرئيس السيسي وجه بتبطين الترع لتوفير مليار متر من المياه، وتحويل الري إلى الوسائل المتطورة بدل من الري بالغمر.

موضوعات متعلقة

مشاهدة مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 28.. تردد قنوات ON E

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر فى رمضان

سرقة منزلي الفنانة فريدة سيف النصر وابنها

الحكومة تعلن قرارات تنظيم الحركة فى رمضان بعد قليل

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

الصحة: 12 وفاة و169 إصابة جديدة بكورونا

7 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

«الوزراء»: إعلان مواعيد الحظر في رمضان غدا

«منظمة الأرصاد»: ارتفاع قياسى جديد لدرجات الحرارة خلال السنوات الخمس القادمة

إنفوجراف

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

image description

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (انفوجراف)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

رسام صغير.. حكاية شاب يطور الزي الفرعوني

حكايات متبرعون بالمقابر لدفن ضحايا كورونا

هل النمش من أعراض سرطان الجلد؟

تردد قناة dmc لمتابعة مسلسلات رمضان 2020

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ماذا يجرى للضباط الأتراك فى ليبيا؟
سيد عبدالقادر
فى انتظار الشبح المصرى
حسين عثمان
كل الطرق تؤدى إلى التعايش مع «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
اليوم التالى لـ«كورونا» «2»
المزيد

الثقافة

وزير الثقافة الأردني يطالب بتوضيح لدور الثقافة والفنون أوقات الأزمات

منظمة طلائع البعث تعلن أسماء الفائزين بمسابقتها الأدبية

«علم الفلك المسلي».. كتاب جديد للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم

«فوازير سينما مصر» يوميا على يوتيوب «الثقافة» في رمضان