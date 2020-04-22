نقيب الزراعيين: أول تجربة لزراعة القمح كانت فى سيناء (فيديو)

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن هناك 170 ألف فدان مزرعة في سيناء بمختلف المحاصيل، و100 ألف فدان جاهزة للزراعة، موضحا أن تكلفة محطة معالجة مياه مصرف المحسمة تبلغ 15 مليار جنيه.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه قام بأول تجربة لزراعة القمح في سيناء وكانت هي رسالة الماجستير الخاصة به.وأوضح أن مساحة القمح في مصر 3.4 مليون فدان ومن المتوقع أن توفر 9 ملايين طن من القمح، مناشدا المزارعين بتوريد كمية أكبر من محصول القمح وعدم تخزينه.ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية، وهو مهتم بالأمن الغذائي والزراعة بالتوازي مع التجارة والزراعة.وأردف: أن المصريين اكتسبوا طاقة إيجابية من افتتاح المشروعات القومية في سيناء التي تستوجب توجيه الشكر للرئيس والحكومة على هذه الإنجازات.وأوضح أن الرئيس السيسي وجه بتبطين الترع لتوفير مليار متر من المياه، وتحويل الري إلى الوسائل المتطورة بدل من الري بالغمر.