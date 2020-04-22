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محمد العسيري
الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب العالمية مستفيدة من انهيار النفط

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:54 ص
الذهب
الذهب
أ.ش.أ
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ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة بعد صدمة انهيار أسعار النفط وتداول عقود الخام الأمريكي دون مستوى الصفر للمرة الأولى في تاريخه، تحت ضغط مخاوف نفاد مواقع التخزين جراء تخمة المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.9% أو 15 دولارًا إلى 1703.60 دولار للأوقية، واستقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند مستوى 1683.02 دولار للأوقية.

وقد هوت أسعار مزيج خام برنت بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلة أدنى مستوى لها في 21 عاما، تحت ضغط عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين لتصيبها لعنة الخسائر التي عصفت بأسعار الخام الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة هذا الأسبوع، بعد أن تم تدوله بالسالب.

وذكرت وكالة (بلومبرج) أن أسواق المعدن الأسود تشهد حالة غير مسبوقة من جنون البيع مدفوعة بمخاوف من انهيار الطلب على الخام، بسبب تداعيات كورونا ونفاد أماكن التخزين في ظل تخمة المعروض من الخام.

وعلى صعيد العملات، انخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات - بنحو 0.2% إلى 100.084 نقطة.

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