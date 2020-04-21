سريلانكا تحيى الذكرى الأولى لتفجيرات عيد الفصح

أحيت سريلانكا الذكرى الأولى لتفجيرات عيد الفصح اليوم الثلاثاء، التي أسفرت عن مقتل 268 شخصا، حيث أقيمت الصلوات داخل المنازل فقط وسط حظر التجوال المستمر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.وكانت التفجيرات التي نفذتها جماعات إسلامية متطرفة قد استهدفت ثلاث كنائس أثناء قداس يوم الأحد في عيد الفصح من العام الماضي، كما تعرضت ثلاثة فنادق فاخرة أيضا للهجمات بشكل متزامن في 21 أبريل.وتم تنظيم عدة أحداث تذكارية في الذكرى الأولى للتفجيرات، بما في ذلك زيارة لمقابر الضحايا، لكنها ألغيت بسبب حظر التجوال.وعينت الحكومة لجنة تحقيق رئاسية في التفجيرات بالإضافة إلى تحقيقات الشرطة الجارية، حيث لا يزال أكثر من 200 شخص رهن الاحتجاز إما بتهمة التخطيط أو تنفيذ الهجمات.