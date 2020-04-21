«الصحفيين» تنظم حفلًا لموسيقى الچاز «أون لاين».. الأربعاء

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، حفلًا فنيًا "لايف" تحييه المغنية ومؤلفة الأغاني نهى فكري، وذلك يوم الأربعاء المقبل، الساعة ٩ مساءً عبر الصفحة الرسمية للجنة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وذكرت اللجنة، برئاسة محمود كامل، أن نهى فكري مغنية ومؤلفة أغاني مصرية عملت كموسيقية محترفة خلال السنوات الماضية، خاصة في مجال الچاز داخل مصر وخارجها، وهي من أوائل النساء المصريات اللاتي تركن بصمة واضحة في هذا اللون بمصر.وكونت "فكري" فرقتها الخاصة "مجموعة نهى فكري للچاز"، كما كونت فرقة روك بديل تحمل اسم "چنان"، وكانت قد انضمت قبلها لفرقة الريف باند لعدة سنوات إلى جانب ثلاثي عمرو صلاح للچاز.وأصدرت ألبومها الأول وهو "ديو" مع عازف البيانو المصري رامي عطا الله، وتصدر ألبومها الثاني مع فرقة "چنان" نهاية العام الحالي.رابط مشاهدة الحفلhttps:www.facebook.com112902733704390photosa.120424309618899120424116285585?type=3