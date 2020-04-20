ارتفاع إصابات كورونا في إندونيسيا لـ 6760 والوفيات 582

قال أحمد يوريانتو، المسئول بوزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الإثنين، إن بلاده سجلت 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد حالات العدوى في البلاد إلى 6760 حالة.وأضاف المسئول بوزارة الصحة الإندونيسية أنه تم تسجيل ثماني وفيات جديدة بسبب الفيروس، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 590، بينما تعافى 747 مريضا، متابعا أنه تم إجراء أكثر من 49 ألفا و700 اختبار لرصد فيروس كورونا المستجد.كما أعلن أحمد يوريانتو، المسئول بوزارة الصحة عن 47 وفاة جديدة مرتبطة بالمرض، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 582.وجاءت البيانات بعد يوم من قول رئيس جمعية الأطباء في البلاد، إن العدد الفعلي للوفيات قد يكون ضعفي الرقم الرسمي المعلن تقريبا.وردًا على ذلك، قال يوريانتو للصحفيين في إفادة عبر الإنترنت اليوم الأحد "تجنبوا العبء النفسي الإضافي للأخبار الكاذبة".