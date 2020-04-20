ترامب: فحوصات فيروس كورونا أمر محلي لكل ولاية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اختبار فيروس كورونا "أمر محلي"، فيما يبدو أنه يضع بذلك عبء إجراء الفحوصات واسعة النطاق على كاهل مسؤولي كل ولاية.وأضاف ترامب، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن حكام الولايات "أرادوا أن تكون لهم السيطرة الكاملة على فتح ولاياتهم لكنهم يريدوننا الآن، نحن الحكومة الاتحادية، أن نجري الفحوصات".وأضاف: "يجب أن يكون الاختبار أمرا محليًا، إننا نساعدهم كثيرًا".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.