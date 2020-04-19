البابا تواضروس يكشف تفاصيل تأجيل الاحتفال بعيد القيامة و«الفكرة الغريبة»

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ خلال لقائه بالقنوات المسيحية اليوم؛ عن كواليس قرار إغلاق الكنائس والاحتفال بأسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد.وقال البابا تواضروس، إنه خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية وجدنا أنه من الواجب اتخاذ هذا الإجراء-إغلاق الكنائس- حفاظا على صحة الأقباط ومنعا لانتشار المرض.وأضاف بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه عندما اجتمعت اللجنة الدائمة للمرة الثانية في 21 مارس عدنا لنؤكد القرار مرة أخرى بصورة شاملة، لأنه مهمتى أن أحافظ على صحة الناس في المقام الأول؛ حتى لا تزيد الإصابات بصورة كبيرة في البلد، مستكملا، أن نسب الإصابة كانت في زيادة مستمرة في الدول التي تأخرت في غلق الأماكن العامة مثل إيطاليا وإسبانيا؛ لذلك أكدنا على قرار غلق الكنائس للمرة الثالثة في اجتماع 2 أبريل، فنحن من اتخذنا القرار بغلق الكنائس.وتابع البابا تواضروس الثاني، أنه خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس طرحت فكرة غريبة للغاية وهي تأجيل أسبوع أسبوع الآلام والاحتفال بعيد القيامة المجيد لمده شهر، حتى نكون عبرنا من أزمة كورونا؛ مضيفا أن الاقتراح أن نصلي جمعة ختام الصوم ونفطر وبعد شهر تكون انتهت جائحة كورونا ونقيم وقتها فعاليات أسبوع الآلام وعيد القيامة؛ ولكن عند التصويت عليها في اللجنة وجدنا أنها فكرة غير مناسبة ورفضناها.