تأجيل محاكمة «الجن» لخطف وهتك عرض مراهق بدار السلام

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهم "خالد الجن" بتهمة خطف وهتك عرض طفل بدار السلام لجلسة الأسبوع الثالث من شهر يونيو.كشف قرار الإحالة عن أن المتهم خالد محمد وشهرته "خالد الجن"، نجار، قام بخطف المجني عليه المراهق "س. ب. س" أقل من 18 عاما بالتحايل مستغلا صغر سنه، وأوهمه باصطحابه لتناول المأكولات واتجه به إلى مكان بعيد، وهتك عرض المجني عليه تحت تهديد السلاح.وأضاف قرار الإحالة شروع المتهم في قتل المجني عليه عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن سدد له طعنة بالسلاح الأبيض "سكين" استقرت في بطنه وقيد يديه وقدميه بحبال بلاستيكية "أفيز" قاصدا من ذلك قتله، إلا أنه خاب في ذلك إثر مقاومة المجني عليه.