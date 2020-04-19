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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أجهزة لتعقيم اليدين فى محطات الحافلات بباريس

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:52 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت رئيسة بلدية باريس إنه، سيتم تزويد محطات الحافلات ومداخل مترو الأنفاق بالعاصمة الفرنسية بأجهزة لتعقيم اليدين ومن المرجح أن يتم إلزام الركاب بوضع كمامات في وسائل النقل العام فور رفع اجراءات العزل العام.

ومن المقرر أن تبدأ فرنسا في إنهاء العزل العام في 11 مايو مع توقع استئناف الدراسة في المدارس بعد ذلك ولكن الحكومة لم توضح بعد الموعد الذي من المرجح أن تستأنف فيه قطاعات أعمال مثل المقاهي ودور السينما نشاطها وإلى أي مدى سيسمح للناس بالتنقل.

وقالت آن هيدالجو، لصحيفة لو جورنال دو ديمانش في مقابلة نشرت الأحد إنه سيتم توفير الجل المعقم لليدين بشكل واسع مع محاولة العاصمة الفرنسية احتواء انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أن، ذلك سيتضمن توفير أجهزة تعقيم مجانية في حمامات السباحة والملاعب الرياضية ودور رعاية المسنين وكذلك في الشوارع ومحطات الحافلات.

وعندما سئلت عما إذا كانت السلطات في منطقة باريس الكبرى ستجبر الناس على وضع كمامات في مترو الأنفاق وفي قطارات الضواحي قالت هيدالجو إن مناقشات تجري بشأن ذلك.

وواجهت الحكومة الفرنسية انتقادات بسبب نقص الكمامات وأجهزة الاختبار، وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه بحلول 11 مايو سيكون بوسع فرنسا إجراء اختبار لأي شخص تظهر عليه أعراض كوفيد-19 وتوزع كمامات على الناس.

وقالت هيدالجو إنه، قد يتم إغلاق بعض شوارع باريس أمام السيارات خلال الفترة التي تعقب رفع العزل العام مباشرة، وقد يتم تحويلها إلى شوارع سريعة للدراجات في محاولة للحفاظ على خفض التلوث وعدم تفاقم تفشي الفيروس بشكل أكبر.

وفرضت اجراءات العزل العام على فرنسا في 17 مارس، وتم تشديد بعض الاجراءات تدريجيا في العاصمة وحظرت السلطات على سكان باريس ممارسة الأنشطة الرياضية خارج بيوتهم مثل الركض فيما بين العاشرة صباحا والسابعة مساء بالتوقيت المحلي.

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