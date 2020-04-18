رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 أبريل 2020 الموافق 25 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 3 من القوات شبه العسكرية فى هجوم لمسلحين بالشطر الهندى من كشمير

السبت 18/أبريل/2020 - 05:45 م
كشمير
كشمير
وكالات
طباعة
قالت الشرطة الهندية: إن ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد القوات شبه العسكرية قتلوا في هجوم شنه مسلحون متشددون في الشطر الخاضع لإدارة الهند من إقليم كشمير، اليوم السبت.

وفتح المسلحون النار على أفراد من قوات شرطة الاحتياط المركزية في نقطة تفتيش "سوبور"، وهي بلدة في منطقة بارامولا، وفر المسلحون بعد لحظات من وقوع الهجوم.

وقال ضابط بالشرطة المحلية: إن رجلين من قوة شرطة الاحتياط المركزية قتلا على الفور في مكان الحادث، ولقي آخر حتفه متأثرا بجراحه في المستشفى، كما أصيب ثلاثة جنود آخرون ويتلقون الرعاية الطبية.

وهذا هو الهجوم الثالث، الذي يستهدف قوات الأمن في وادي كشمير خلال أسبوع، ويأتي وسط إغلاق وطني في الهند بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتتهم الهند باكستان بمعاونة المسلحين المتشددين، ومساعدتهم على عبور الحدود لتنفيذ هجمات في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير، وتنفي إسلام آباد تلك الاتهامات.

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة ترسل مساعدات طبية لليبيا لمواجهة وباء كورونا

وزير التعليم يكشف حقيقة "إلغاء البحث"

فاروق الباز يكشف حقيقة قرب اصطدام «نيزك» بالأرض

مستشار الرئيس للصحة يكشف أسباب انخفاض إصابات كورونا في مصر

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

وزير التعليم يكشف حقيقة "إلغاء البحث"

أردوغان يختبئ في قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

الداخلية تغلق طرق الكورنيش بالمحافظات.. الإثنين

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

الصحة

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

منوعات

اكتشاف 9 أبراج إنذار لسور الصين العظيم عمرها 2200 سنة

البدانة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر بمعدل 6 مرات

«ناسا» تعلن إطلاق أول رحلة مأهولة للفضاء منذ 2011

جمعية «شون بين» تساعد فى إجراء اختبارات «كورونا»

مقالات الرأي
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشرقاوى.. الوطنية الصادقة والشجاعة
مؤمن المحمدي
ذكر ما جرى فى القراءات والأحرف
بسنت حسن
الديكتاتورية والقطيع
المزيد

الثقافة

«الجمال الصوتي».. كتاب عن جدلية تحليل وتحريم الغناء في التراث الإسلامي

غدًا.. «الأعلى للثقافة» ينظم محاضرة عن مواجهة الأزمات «أون لاين»

صدور طبعة جديدة من «مصحة الدمى» للمغربيّ أنيس الرّافعيّ

بيت الشعر ينشر «صهيل» ضمن كل يوم قصيدة عبر «فيسبوك»