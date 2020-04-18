مقتل 3 من القوات شبه العسكرية فى هجوم لمسلحين بالشطر الهندى من كشمير

قالت الشرطة الهندية: إن ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد القوات شبه العسكرية قتلوا في هجوم شنه مسلحون متشددون في الشطر الخاضع لإدارة الهند من إقليم كشمير، اليوم السبت.وفتح المسلحون النار على أفراد من قوات شرطة الاحتياط المركزية في نقطة تفتيش "سوبور"، وهي بلدة في منطقة بارامولا، وفر المسلحون بعد لحظات من وقوع الهجوم.وقال ضابط بالشرطة المحلية: إن رجلين من قوة شرطة الاحتياط المركزية قتلا على الفور في مكان الحادث، ولقي آخر حتفه متأثرا بجراحه في المستشفى، كما أصيب ثلاثة جنود آخرون ويتلقون الرعاية الطبية.وهذا هو الهجوم الثالث، الذي يستهدف قوات الأمن في وادي كشمير خلال أسبوع، ويأتي وسط إغلاق وطني في الهند بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وتتهم الهند باكستان بمعاونة المسلحين المتشددين، ومساعدتهم على عبور الحدود لتنفيذ هجمات في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير، وتنفي إسلام آباد تلك الاتهامات.