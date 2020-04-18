«الصحفيين»: تنظيم عدد من الفعاليات عبر البث المباشر والفيديو كونفرانس

أعلنت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، اليوم السبت، عن تنظيم عدد من الفعاليات والندوات والحفلات الفنية عبر البث المباشر والفيديو كونفرانس ؛ لتعويض توقف الأنشطة الثقافية والفنية بالنقابة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19 ).وستتيح اللجنة من خلال صفحة أطلقتها اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لمتابعيها روابط للفعاليات الفنية والثقافية التي تبثها مؤسسات الدولة بالإضافة إلى عدد من الروابط الخدمية للصحفيين والمهتمين بالشأنين الثقافي والفني.