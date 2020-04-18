دير البتول يعلن غلق أبوابه ووقف الزيارة في احتفالات عيد القيامة

أعلن الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى ورئيس دير البتول للراهبات بديرأبوحنس- ملوي؛ عن اعتذار الدير عن استقبال أي رحلات أو أشخاص أو أهالي الراهبات خلال فترة عيد القيامة وشم النسيم.وقال دير البتول في بيان: إنه يعلق فتح أبوابه للزيارة وكذلك الكنيسة الأثرية بسفح الجبل، بناء على البيان الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي صدر ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩؛ مختتما: نصلي لكي يرفع الرب هذا الوباء عن العالم ويعطينا أن نعيش في سلام وطمأنينة.وعيد القيامة، هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.