المحاكمة العاجلة لسارق بطاريات السيارات بالزاوية الحمراء

قررت نياية الزاوية الحمراء الجزئية، تحت إشراف محام عام شمال القاهرة، إحالة مسجل خطر للمحاكمة العاجلة، لاتهامه باستقلال سيارة دون لوحات وسرقته بطاريات السيارات أثناء توقفها بدائرة القسم.وكان قسم الزاوية الحمراء القي القبض علي ا.ك مسجل خطر حال استقلاله سيارة"دون لوحات معدنية" وبحوزته ٣بطارية سيارة "مجهولة المصدر"، وكذا عدد 2 مفتاح، مفك.بمناقشته عن مصدر البطاريات المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها من داخل سيارات بأسلوب "الضغط على الكبوت" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.