الهلباوي والتهامي يحتفلان بمولد «أبى الإخلاص الزُرقاني»

يستعد الفنان علي الهلباوي والمنشد محمود التهامي لإحياء حفل غنائي مساء اليوم «أون لاين» عبر قناتهما على موقع «يوتيوب» احتفالًا بمولد سيدي «أبى الإخلاص الزُرقاني» في تمام الساعة التاسعة مساءً.يذكر أن «أبا الإخلاص الزرقاني» هو الشيخ برهان الدين بن أحمد بن محمد علي بن محمد الزرقاني، وهو مؤسس الطريقة «الإخلاصية الصوفية العليا».