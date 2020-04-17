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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مدفيديف: العزل الصحى ضروري لمواجهة كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:50 م
ميدفيديف
ميدفيديف
أ.ش.أ
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اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أن العزل فيما يتعلق بفيروس "كورونا" المستجد، ضروريا، مؤكدا على أن التدابير الصارمة مبررة تمامًا لبلد كبير مثل روسيا.

وقال مدفيديف، " دعونا نبدأ بحقيقة أن التدابير يجب أن تكون مناسبة للوضع الذي يقع فيه أي بلد يعاني من هذا الوباء، وباء الفيروس التاجي المستجد، في الواقع، كانت التدابير مختلفة وتعتمد هذه التدابير على شدة الفيروس ولطبيعة العلاقات، إذا صح التعبير، السائدة في المجتمع".

وتابع رئيس الوزراء الروسي السابق "في نفس الوقت، العزل ضروري الجميع يفهم هذا حتى تلك الدول التي كانت في البداية تستخف بهذا، وتقول إن كل شيء سيكون على ما يرام معنا، ونحن شعب متحضر، لدينا مجتمع جيد، الجميع يفهم كل شيء. أقصد هنا الدول الأوروبية وعدد من الدول الأخرى التي أخذ فيها الوباء الآن طابعًا خطيرًا للغاية ".

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 4069 إصابة جديدة بالفيروس في 78 إقليمًا من أقاليم البلاد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 326007 إصابة، مشيرًا إلى تسجيل 41 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ وإجمالي الوفيات 273 شخصا.

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