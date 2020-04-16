مصري بإيطاليا: وزعنا 5 آلاف كيلو خضروات وفاكهة على المحتاجين

قال الدكتور عاطف متولي، مستشار في وزارة العمل الإيطالية، إن حالات الوفيات والإصابات في إيطاليا في تراجع مستمر.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن منطقة الجنوب أقل عرضة للإصابات عن شمال إيطاليا.وكشف أن المصريين قاموا بمبادرة عن طريق توريد الفواكه والخضراوات على المحتاجين في إيطاليا، وتم بالفعل الحصول على 5 ألاف كيلو خضراوات وفاكهة ضمن تلك المبادرة.