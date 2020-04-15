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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الأوقاف مستشهدًا بـ«شعر شوقى»: الوقت يفرض دعم قيادتنا والجيش والشرطة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:23 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن واجب الوقت يفرض على المصريين جميعا الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة والمؤسسات الوطنية، مؤكدا أن حماية الوطن جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية.

وأضاف جمعة، في تصريحات اليوم الأربعاء: "فما من حق إلا ويقابله واجب، وهناك حقوق متبادلة بين الآباء والأبناء، وهناك حقوق متبادلة بين الأزواج، وهناك حقوق متبادلة بين العمال وأصحاب العمل، وهناك الحقوق المتبادلة بين الوطن والمواطن"، مشيرا إلى أن للوطن على أبنائه حقوقا.

واستشهد وزير الأوقاف، بما قاله أمير الشعراء أحمد شوقي "وَلِلأَوطانِ في دَمِ كُلِّ حُرٍّ.. يَدٌ سَلَفَت وَدَينٌ مُستَحِقُّ ** وَمَن يَسقى وَيَشرَبُ بِالمَنايا.. إِذا الأَحرارُ لَم يُسقوا وَيَسقوا".

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