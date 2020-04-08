وفاة مراد الطرابلسي صهر بن علي في السجن

أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون التونسية سفيان مزغيش، اليوم الأربعاء، عن وفاة مراد الطرابلسي، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي وافته المنية هو الآخر في السعودية العام الماضي.وأوضح مزغيش، في تصريحات صحفية، أن الطرابلسي كان يعاني من أمراض مزمنة وتوفي بمستشفى شارل نيكول على الساعة 4:30 مساء بتوقيت تونس بعد سكتة قلبية، وذلك وفق موقع إذاعة شمس أف أم التونسية.وأوضح المسؤول التونسي أن وكيل الجمهورية أعطى الإذن بعرض جثة الطرابلس على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.فيما أفادت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء" الرسمية وفاة الطرابلسي المودع بسجن المرناقية منذ 24 يونيو 2012، مؤكدة أنه كان موجودا في مستشفى شارل نيكول، حيث يقيم هناك منذ 27 مارس الماضي وفقا للهيئة العامة للسجون التونسية.