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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

في خطوة جديدة.. علماء يدرسون القضاء على كورونا بالموسيقى

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:52 م
الموسيقى
الموسيقى
مروة عنبر
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على جانب آخر من العالم، وفي ظل المحاولات العالمية لإيجاد لقاح أو علاج لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، توصل مجموعة علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لحلا خارج الصندوق لعلاج الفيروس القاتل.

وقام هؤلاء العلماء بترجمة الأحماض الأمينية التي تشكل بروتينات غلاف الفيروس إلى أصوات موسيقية بناء على سلوك كل حمض أميني منها، وفق مجلة ساينس العلمية الشهيرة.

وكانت مهمة البروتين، الذي يدرس العلماء سلوكه، فهو مساعدة ما بات يعرف بالعدو الخفي على الالتصاق بخلايا الجسم المضيف مثل الإنسان.

ودوّن العلماء باستخدام تقنية جديدة تسمى sonification، نوتة موسيقية لكل حمض أميني، وتحويل البروتين بأكمله إلى جملة موسيقية، وفقا لما نقلته العربية.

تميل هذه الأحماض الأمينية في سلوكها إلى الالتفاف أو التمدد، ويلتقط الباحثون هذه الميزات ويستفيدون منها في تدوين النوتات الخاصة، كما أن الاهتزازات الجزيئية داخل البروتين لها أصواتها الخاصة، أيضًا، بشكل طبيعي.

وعندما ينجح العلماء في تدوين النوتات، فإن ذلك يساعدهم في العثور على مواقع في البروتين بسهولة، وهذا بدوره يمكنهم من معرفة مواقع الارتباط المفترضة على سطح الفيروس في حال اكتشاف دواء، أو حتى للأجسام المضادة التي ينتجها الدم وتهاجم بروتينات الفيروس.

أوضح باحثون أن هذا أسرع من الطرق التقليدية المستخدمة لدراسة البروتينات، مثل النمذجة الجزيئية.

كما أن العلماء يعولون على قاعدة بيانات ضخمة لبروتينات ترجمت إلى موسيقى حيث يأملون أن يجدوا شيئًا يلتصق ببروتينات الفيروس ويمنعه من إصابة الخلية.

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