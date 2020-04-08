8 آلاف عامل ومتطوع يساعدون «معزولي كورونا» بروسيا

أعلنت نائبة عمدة العاصمة الروسية موسكو، أناستاسيا راكوفا، أن أكثر من 8 آلاف عامل ومتطوع يساعدون السكان على عملية العزل الذاتي، بسبب تفشّي فيروس كورونا.وقالت راكوفا، في تصريح صحفي الأربعاء إن أكثر من سبعة آلاف عامل اجتماعي و1160 متطوعًا بدأوا العمل على مساعدة المتقاعدين والمصابين بأمراض مزمنة، "المعزولين " في منازلهم.كان عمدة موسكو سيرجي سابيانين، قد أصدر في 23 مارس الماضي قرارا بضرورة خضوع من تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وكذلك سكان موسكو الذين يعانون من أمراض مزمنة، لنظام "العزل الذاتي الإلزامي".وأعلن مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم، تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 68 شخصًا، في حين تعافى 86 شخصا، ليصل العدد إلى 580، كما أعلن المركز تسجيل 1175 إصابة جديدة بكورونا، بينها 660 في (موسكو) و95 بضواحيها، و34 في سان بطرسبورج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل الإجمالي إلى 8672 إصابة.