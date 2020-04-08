«إيكواس» تستثمر 36 مليون دولار في الكهرباء لخدمة سكان غرب أفريقيا

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "ايكواس" أنها ستستثمر 36.3 مليون دولار أمريكي في مشروعات لإيصال الكهرباء لدول المنطقة.وأشارت المجموعة -فى بيان صدر عن أمانتها العامة اليوم الأربعاء- إلى أن هذا الاستثمار سينقسم إلى 25.9 مليون دولار توجه لتمويل مشروعات إنتاج الكهرباء و10.4 مليون دولار لنقل الكهرباء وإيصالها للمنازل.وأكد دابيريه باياورنبي ممثل رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أنه "من أجل نجاح التبادل التجاري للكهرباء بين الدول الأعضاء للمجموعة، يتعين علينا التوصل لحلول تخدم الاستعانة بالخبرات من أجل إبرام عقود ملائمة تناسب السوق الإقليمية للكهرباء".وأضاف أن ممثلين عن مختلف الدول الأعضاء في المجموعة وضعوا الشروط اللازمة لتيسير عملية توصيل الكهرباء لسكان دول مجموعة غرب أفريقيا التي يقدر معدل وصول الكهرباء للسكان فيها بنسبة 45%.