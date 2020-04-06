رئيس وزراء كندا: مباحثات مثمرة مع أمريكا بشأن شحنات المواد الطبية

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الإثنين، إن حكومته تجري محادثات إيجابية مثمرة مع الولايات المتحدة، بشأن المحاولات لمنع إرسال شحنات المواد الطبية الأمريكية إلى كندا.وتذرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، بقانون الإنتاج الدفاعي لمنع شركة "ثري ام" ومقرها مينيسوتا من تصدير الأقنعة الطبية إلى كندا.وقال رئيس الوزراء الكندي، في مؤتمره الصحفي اليومي في أوتاوا: هناك محادثات مثمرة للغاية ونتوقع تسليم هذه الشحنات.وبحسب ترودو، تحدث وزير الخارجية فرانسوا-فيليب شامبين ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق اليوم عن هذه القضية.وقال ترودو: إنه كان على دراية بتأخير الشحنات من دول في جميع أنحاء العالم أو عدم وصولها مع العدد المتوقع من الإمدادات.. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعتمد أيضا على التجارة مع كندا للمعدات الطبية، بالإضافة إلى الطاقم الطبي.ورفض رئيس الوزراء الكندي خلال عطلة نهاية الأسبوع، فكرة أن كندا تسعى للانتقام من الولايات المتحدة. وقال: ما زلنا نجري محادثات بناءة ومثمرة مع المسئولين في الإدارة الأمريكية الذين يفهمون أن الخدمات والإمدادات الأساسية هي طريق ذو اتجاهين بين كندا والولايات المتحدة.