يونيسف تعلن تأمين دعم تقنى ولوازم طبية للرعاية الصحية فى لبنان

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في لبنان، اليوم الإثنين، أنها قامت بتأمين اللوازم الطبية إلى 194 مركز رعاية صحية أولية لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية والسكان المعرضين للخطر.وذكرت يونيسف، أن هذه اللوازم تضمنت 650 ألف زوج من القفازات و830 ألف كمامة جراحية و34 ألف كمامة (ن 95) و26 ألفا و750 ثوبا واقيا و3 آلاف جهاز لقياس حرارة الجسم بالأشعة تحت الحمراء بالإضافة إلى العديد من المستلزمات الأخرى.وأشار البيان إلى أن اليونيسف قامت بتأمين المنظفات والصابون والمبيضات إلى 260 مركزا للتنمية الاجتماعية و1200 مدرسة عامة.ولفتت إلى أن المنظمة تدعم "التدريبات التي طالت أكثر من ألفين و250 شخصا من المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والنقابات وقوى الأمن والكشافة؛ لتعزيز معارفهم المتعلقة بتدابير الوقاية والعزل الذاتي وحماية المرضى.وقالت ممثلة يونيسف في لبنان يوكي موكو إن يونيسف تواصل بذل كل جهد ممكن لضمان حماية الأطفال وأسرهم في لبنان كما انها تواصل حماية ودعم العاملين في مجال الرعاية الصحية.وأوضحت أن يونيسف تعمل على تعزيز استجابة الصحة العامة للحد من انتقال فيروس كورونا عن طريق توظيف ممرضات وتوفير خدمات الفحص والمراقبة والكشف عن الحالات والعزل والإحالة في المواقع الحدودية البرية الخمسة في لبنان.وأشارت إلى أن يونيسف كانت أمنت منذ ظهور الاصابات بالفيروس في لبنان في فبراير الماضي 500 مجموعة من معدات الحماية الشخصية و100 مجموعة للعدوى والوقاية والسيطرة، إضافة إلى 3 آلاف مجموعة للوقاية للعائلات المتضررة و500 مجموعة من أدوات التطهير المنزلية.وأكدت موكو "سنواصل دعم القطاع الصحي ومساعدة السكان الأكثر ضعفا في لبنان، كما ونعمل مع الشركاء والمانحين لتوسيع دعمنا وضمان تمويله".وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت اليوم عن ارتفاع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 541 إثر تسجيل 14 حالة جديدة مع بلوغ الوفيات 19 حالة.