«حماية المستهلك» يشن حملات تستهدف المخازن غير المرخصة بالمحافظات

أعلن اللواء دكتور راضى عبد المعطى – رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه فى إطار المتابعة المستمرة للجهاز واستكمالاَ لدوره فى ضبط الأسواق، تم شن حملات رقابية موسعة استهدفت المخازن غير المرخصة بالمحافظات المختلفة من خلال رجال الضبطية القضائية التابعين للجهاز، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين والإدارة المركزية للتفتيش الصيدلى بمحافظات " كفر الشيخ - سوهاج –الفيوم - مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية".وأشار إلى أنه تم عمل محاولة شراء من خلال رجال الضبطية بالجهاز، أسفرت عن ضبط مخزن بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية يحتوى على عدد 8 براميل بها 3 طن من الكحول الإيثيلي مجهز لبيعه على أنه مطهر شخصى فى حين أنه لا يستخدم إلا فى الأغراض الصناعية، كما تم ضبط عدد كبير من الجوانتيات والكمامات الطبية مجهولة المصدر وكميات كبيرة من خافض الحرارة (تحت اللسان) مجهول المصدر وعدد كبير من عبوات كحول فارغة وكراتين كمامات فارغة بدل العزل وواقى القدم وواقى الرأس مجهولة المصدر.كما أسفرت الحملات عن ضبط مخزن خردوات بمحافظة كفر الشيخ يقوم ببيع مستلزمات طبية، وتم التحفظ على كميات كبيرة من السرنجات الطبية مجهولة المصدر وكميات كبيرة من أغطية العين مجهولة المصدر وكميات كبيرة من شرائط حمل مجهولة المصدر وكميات كبيرة من مسك الأكسجين وكميات كبيرة من المشارط والجوانتيات وخيوط الجراحة مجهولة المصدر.وبمحافظة سوهاج أسفرت الحملات عن ضبط مخزن للمستلزمات الطبية، حيث تم ضبط عدد 2880 علبة لبن أطفال منتهية الصلاحية وكميات كبيرة من المكملات الغذائية وكميات كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية.وبمحافظة الفيوم أسفرت الحملات عن ضبط صيدلية بها كميات من أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها داخل البلاد بالإضافة إلى كميات كبيرة من المستلزمات الطبية (جوانتى لاتكس – كمامات طبية – عبوات سبراى مطهر) لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المشار إليها وإحالة جميع المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، كما أكد أن أجهزة الدولة أمام مسئولية كبيرة فى إعادة الانضباط إلى الأسواق، مؤكدًا أن سيارات الضبطية القضائية بالجهاز تجوب كافة المحافظات ليلًا ونهارًا لضبط أية ممارسات سلبية ضارة بالسوق وبصحه وسلامه المواطن.يتأتى لك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق ومواجهة أية ممارسات سلبية ضارة بحقوق المستهلكين، وما وجه به الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية لاتخاذ إجراءات شديدة مع من يتعمد خلق حالة من عدم التوازن بالأسواق.