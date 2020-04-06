ضبط تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة ضباط الشرطة بمصر القديمة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، اليوم الإثنين، القبض على عناصر تشكيل عصابى بمصر القديمة، تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من رجال الشرطة.تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شخصين تاجر مقيم بمحافظة سوهاج، ومندوب مشتريات مقيم بمحافظة الشرقية، بأنهما تعرضا لواقعة سرقة مبلغ مالى وقدره مليون جنيه سوداني، عن طريق انتحال بعض الأشخاص صفة رجال مباحث الأموال العامة.وتبين أن المبلغ قام بالاتصال بأحد الأشخاص لتغيير المبلغ السودانى بمبلغ مصرى، وتم ربطه بعدة وسطاء آخرين والذين أخبروه بإرسال (مندوب إليه) للشركة وذلك لتغيير المبلغ المالى حيث فوجئ عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجال من مباحث الأموال العامة، وقاموا بالاستيلاء منه على المبلغ المالى، واصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفروا هاربين.ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وأمكن ضبطهم وهم 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة وضبط بحوزتهم السيارة المستخدمة في الواقعة، وكذلك مبلغ مالى قدره (29.600 جنيه مصرى) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وأنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من مباحث الأموال العامة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والسيارة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.