رابط وزارة التعليم لتلقى شكاوى طلاب الصف الاول الثانوي من الامتحان التجريبي 2020
الأحد 05/أبريل/2020 - 09:50 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
ننشر رابط وزارة التعليم لتلقى شكاوى طلاب الصف الاول الثانوي من الامتحان التجريبي 2020 حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتصميم نموذج إلكتروني لتسجيل المشاكل التي تصادفهم أثناء إجراء الاختبار.
ويسطع جميع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الدخول بشكل مباشر على رابط وزارة التعليم لتلقى شكاوى طلاب الصف الاول الثانوي من الامتحان التجريبي 2020 ولتسجيل المشكلات من الرابط التالي:
https:docs.google.comformsde1FAIpQLSdonnTaMl2JKlh5kKpGh_tUXADzxPyYPBuxxoIjyZlIZcUy9gviewform
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من حانبه قال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على اتخاذ المديرية، كافة وسائل التواصل الحديثة عبر شبكة الإنترنت مع طلبة الصف الأول الثانوي، ومديري عموم المواد.
وأضاف، أنه تم إنشاء رابط للتوقيع الالكترونى لطلاب الصف الاول الثانوي خاص بتعليم القاهرة، لمعرفة وتحديد إعداد الطلبة الذين تمكنوا من أداء الامتحان والدخول على المنصة، وعدد من لم يتمكن، وتحديد السبب، ومعالجة ذلك فورا، فى ظل الظروف الراهنة.
ويعتبر التوقيع الكترونى، لكل مادة امتحانية، لذا يتم توزيعه واعلانه على الطلاب عبر الانترنت، كما يسجل يوميا بعد كل ماده.
يذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية التجريبية، يخوضها ما يزيد عن ٦٠٠ ألف طالب وطالبة من منازلهم وفق فترات زمنية محددة للطلاب بكل محافظة، نظرًا للإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة للحد من انتشار فيروس"الكورونا".
رابط وزارة التعليم لتلقى شكاوى طلاب الصف الاول الثانوي من الامتحان التجريبي 2020
ويسطع جميع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الدخول بشكل مباشر على رابط وزارة التعليم لتلقى شكاوى طلاب الصف الاول الثانوي من الامتحان التجريبي 2020 ولتسجيل المشكلات من الرابط التالي:
https:docs.google.comformsde1FAIpQLSdonnTaMl2JKlh5kKpGh_tUXADzxPyYPBuxxoIjyZlIZcUy9gviewform
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من حانبه قال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على اتخاذ المديرية، كافة وسائل التواصل الحديثة عبر شبكة الإنترنت مع طلبة الصف الأول الثانوي، ومديري عموم المواد.
وأضاف، أنه تم إنشاء رابط للتوقيع الالكترونى لطلاب الصف الاول الثانوي خاص بتعليم القاهرة، لمعرفة وتحديد إعداد الطلبة الذين تمكنوا من أداء الامتحان والدخول على المنصة، وعدد من لم يتمكن، وتحديد السبب، ومعالجة ذلك فورا، فى ظل الظروف الراهنة.
ويعتبر التوقيع الكترونى، لكل مادة امتحانية، لذا يتم توزيعه واعلانه على الطلاب عبر الانترنت، كما يسجل يوميا بعد كل ماده.
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يذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية التجريبية، يخوضها ما يزيد عن ٦٠٠ ألف طالب وطالبة من منازلهم وفق فترات زمنية محددة للطلاب بكل محافظة، نظرًا للإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة للحد من انتشار فيروس"الكورونا".
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