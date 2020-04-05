رابط وزارة التعليم لتلقى شكاوى طلاب الصف الاول الثانوي من الامتحان التجريبي 2020

من حانبه قال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على اتخاذ المديرية، كافة وسائل التواصل الحديثة عبر شبكة الإنترنت مع طلبة الصف الأول الثانوي، ومديري عموم المواد.وأضاف، أنه تم إنشاء رابط للتوقيع الالكترونى لطلاب الصف الاول الثانوي خاص بتعليم القاهرة، لمعرفة وتحديد إعداد الطلبة الذين تمكنوا من أداء الامتحان والدخول على المنصة، وعدد من لم يتمكن، وتحديد السبب، ومعالجة ذلك فورا، فى ظل الظروف الراهنة.ويعتبر التوقيع الكترونى، لكل مادة امتحانية، لذا يتم توزيعه واعلانه على الطلاب عبر الانترنت، كما يسجل يوميا بعد كل ماده.