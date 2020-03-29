توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات
الأحد 29/مارس/2020 - 05:03 م
أحمد عوضطباعة
تنشر جريدة "الدستور"، توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد الذي يوافق 29-3-2020، تحت إشراف رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين القائمة الشاملة الخاصة بالمحذوفات الدراسية لمختلف مناهج المواد للصف الثالث الثانوي "الترم الثاني" عام 2019_2020.
توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020
وفي هذا السياق، أكد مستشارو مناهج المواد الدراسية تخصيص الدروس المحذوفة فيما هو مقرر بعد نصف شهر مارس حتى نهاية الصف الثالث الثانوي.
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جاء كل ذلك من باب، التيسير على الطلاب، والقيام بتحديد الدروس المقرر أن تأتي أسئلتها في امتحانات الصف الثالث الثانوي.
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم سوف تعقد لجان امتحانات الثانوية، بداية من يوم 7 يونيو عام 2020.
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ومن ناحية أخرى، أعلن وزير التربية والتعليم، حرص الوزارة والحكومة المصرية، على تقليل مناهج الصف السادس الإبتدائي "الشهادة الإبتدائية"، الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء الامتحانات في المناهج حتى يوم 15-مارس-2020، للصف السادس الابتدائي "6 ابتدائي"، وذلك قبل إصدار قرار تعليق الدراسة كقرار حماية المصريين بوجه عام والطلاب والطالبات بوجه خاص من أي وباء.
وكان الرئيس السيسي قرر تعليق الدراسة في مصر، لمدة أسبوعين من أجل السيطرة والقضاء على فيروس كورونا المستحد، بشكل نهائي، حتى تبع ذلك بعدة أيام انعقاد مؤتمرًا صحفيًا، اشتمل على العديد من القرارات الاحترازية والهامة من أجل حماية المصريين من الوباء الجديد.
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وقرر الدكتور "طارق شوقي"، وزير التربية والتعليم، تخفيف المناهج الدراسية في كافة مراحل التعليم في مصر، على أن يكون امتحان نهاية العام للثانوية العامة فيما تم تحديده للطلاب حتى يوم 15 مارس 2020.