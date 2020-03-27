منهج الصف الثالث الثانوى 2020.. وتفاصيل ومقررات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

تنشر جريدة "الدستور"، عبر هذا التقرير تفاصيل ماتم حذفه من منهج الصف الثالث الثانوى 2020 "الثانوية العامة"، كما ننشر أيضا، مقررات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني، حيث أوضح "طارق شوقى" وزير التعليم، أن الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي تغطى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس وسوف يعقد لأولى ثانوى فقط المعروف بالاختبار التجريبي دون إجرائه للصف الثانى الثانوى، نظرا للظروف الصعبة، حيث يستخدم الطالب الشريحة أو الواى فاى فى البيت.





منهج الصف الثالث الثانوى 2020 بالتفصيل

وقرر وزير التعليم، تقليل منهج الصف الثالث الثانوى 2020 الترم الثاني، واجراء الامتحان سوف تكون في المنهج الذي تم وضعه حتى يوم 15 مارس، وذلك قبل إصدار قرار تعطيل الدراسة كإجراء احترازي ووقائي، بسبب انتشار مرض الكورونا المستجد.

وجاءت كالتالي: مادة اللغة العربية: النصوص "النسور ومن إنتي يانفسي".

وبالنسبة عن النحو: "الممنوع من الصرف".

وبالنسبة عن الأدب: "المدرسة الواقعية والمسرحية".

وبالنسبة عن القصة: من الفصل السابع للآخر بالجزء الثاني.

وبالنسبة عن اللغة الانجليزية unit -15-16-17-18، Chapter 7 8

الجبر: الوحدة الثالثة فيما عدا الدرس الأول.

وبالنسبة عن التفاضل والتكامل: أخر درس.

ـ وبالنسبة عن الاستاتيكا: الدرس الثاني من الوحدة الخامسة والوحدة السادسة كاملة.

ـ وبالنسبة عن الديناميكا: درس التصادم والوحدة الرابعة.

ـ مادة التاريخ: الفصلين السابع والثامن.

ـ مادة الجغرافيا: الدرس الثاني من الوحدة الثالثة والوحدة الرابعة.

الفلسفة : نص الباب الرابع، فلسفة القيم نصها الأخير.

ـ مادة المنطق: الباب الرابع كاملآ.

ـ مادة علم النفس: الفصل الثالث أساليب التوافق والفصل الرابع الأساليب المباشرة وغير المباشرة.

ـ مادة علم الاجتماع: العولمة والتطرف.

ـ مادة الكيمياء: من أول درس البنزين وحتي نهاية المنهج.

ـ مادة الفيزياء: الحديثة كاملة ماعدا chapter5.

ـ مادة الأحياء: الـdna فيما عدا أول درسين.

ـ مادة اللغة الفرنسية: الوحدة الرابعة.



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ومن ناحية أخرى، قرر "طارق شوقى"، تخفيف مقررات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني، وإجراء الامتحان في المنهج حتى يوم 15-3-2020، للصف السادس الابتدائي "الابتدائية"، أيضا، قبل إصدار قرار تعطيل الدراسة كإجراء احترازي.





مقررات الصف السادس الابتدائي





يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر في وقت سابق، تعطيل سير العملية التعليمية في مصر، من أجل حماية الطلاب والمصريين من الوباء المنتشر في العالم والذي يطلق عليه "فيروس كورونا"، ثم أصدرت "الحكومة المصرية"، العديد من القرارات الأخرى، كإجراءات احترازية لحماية المواطنين من "كورونا".



