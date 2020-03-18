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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:39 م
مصر التعليمية
مصر التعليمية
أحمد عوض
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في إطار متابعة الطلاب والطالبات الدروس التعليمية والمواد الدراسية عبر شاشات التلفزيون أو من خلال الوسائل الإلكترونية، تنشر لكم جريدة «الدستور» كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح كافة المواد في مختلف المراحل التعليمية، سواء كان ذلك في المرحلة الثانوية أو الإعدادية أو الابتدائية.

ويعد طرح هذه المواد العلمية خطوة كبيرة من الدولة للنهوض بالحياة العلمية، وكذلك من باب التسهيل على جميع الطلاب، وجعلهم في حالة فهم كامل للمواد المقررة عليهم من قبل مديريات التعليم في كافة محافظات مصر.

وفي السياق، أعدت قناة مصر التعليمية في قنوات النيل المتخصصة بالتلفزيون المصري، خريطة إذاعة العديد من البرامج التعليمية الخاصة بكافة فصول التعليم.

استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية والابتدائية 

يستطيع كافة الطلاب والطالبات أو أولياء الأمور، استقبال ترددات بث القناة التعليمية عبر القمر الصناعى نايل سات ، وذلك بعد القيام بإدخال الترددات: 12380 أفقي ، لعرض المواد العلمية، سواء أكان ذلك للمرحلة الابتدائية أو في المرحلة الإعدادية، سواء أكان ذلك عربي أولغات.


ويجب إدخال تردد قناة مصر التعليمية "التردد الآخر الخاص بالقناة"، وهو 11747 رأسي ، حيث تقوم بالتركيز على عرض المواد الدراسية، الخاصة بالمرحلة الثانوية، سواء أكان ذلك في الصف الأول الثانوي، أو الصف الثاني الثانوي، أو الثانوية العامة، وسواء أكان ذلك عربي ولغات أو أكان تعليم فني.

 مواعيد شرح المواد التعليمية

ومن ناحية أخرى، بالنسبة لإعادة مواعيد شرح المواد التعليمية، فسوف تكون من الساعة السادسة مساءاً حتى الساعة الثانية صباحاً، ثم تبدأ فترة بث أخرى، من الساعة الثانية صباحاً وحتى الساعة التاسعة صباح اليوم التالى.


الجدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر في وقت سابق، تعليق الدراسة بشكل استثنائي، وذلك نظرا لمصلحة الطلاب في كافة المراحل التعليمية، وجاء ذلك القرار بعد وجود بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر.


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