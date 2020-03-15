كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

تنشر لكم "جريدة الدستور"، كيفية المذاكرة، وذلك من خلال موقع بنك المعرفة المصري، وكذلك رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من أجل مراجعة مناهج التعليم الأزهري، حيث تعد طريقة المذاكرة عن بعد، وخاصة الاستعانة ببنك المعرفة، من أبرز وأهم الموضوعات التي تشغل بال أولياء الأمور، وكذلك الطلاب والطالبات في كافة المراحل التعليمية، بعد قرار الرئيس السيسي بتعطيل الدراسة، بدءًا من يوم 15-3-2020، وذلك لمدة أسبوعين، حيث أوضح طارق شوقي، وزير التعليم، أن موقع بنك المعرفة يشتمل على العديد من مواد الطلاب والطالبات الدراسية في كافة الصفوف التعليمية، وبالأخص الصف الثالث الإعدادي والثانوية العامة.





وفي هذا السياق، كشف وزير التعلم، عن توفير العديد من المحتويات المعرفية الكبيرة، من قبل إدارة التعلم من مؤسسة ديسكفري، يورك برس، designmate، وولفرام وكذلك نهضة مصر أيضا.





كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة





-في البداية يجب فتح موقع بنك المعرفة المصري " Lms"، بعد الدخول على متصفح الإنترنت.





-في الخطوة الثانية يقوم الزائر بكتابة الاسم كاملا.





-أما في المرحلة الثالثة يقوم الطالب بإدخال كلمة السر.





-وفي الخطوة الرابعة يتم اختيار أيقونة الدليل الدراسي.





-وبالنسبة لهذه الخطوة يقوم الطالب أو الطالبة باختيار المادة الدراسية.





-سادسا، سوف تفتح قائمة ناحية اليمين "الفهرس".





-سابعا، يتم اختيار الدرس المطلوب مراجعته.





-ثامنا، بعدها يظهر كتاب "الطالب الإلكتروني"، وكذلك المحتوى الزائد، الذي يحوي محتوى الناشرين الخاص بالشرح.

-تاسعا، يجب الاطلاع على معرفة المخرجات الرئيسية، وذلك من خلال المذاكرة بقراءة الكتاب المدرسي، وللمساعدتك على الفهم المطلوب.





رابط موقع بنك المعرفة المصرية





يحرص العديد من الطلاب والطالبات في المراحل التعليمة على الاستعانة بشكل كبير بأكبر بنك معلوماتي، وذلك من أجل الإحاطة بكافة زوايا المناهج التعليمية، ويمكن الدخول على الموقع ( من هنا ).





رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج





يستطيع كافة الطلاب في جميع المراحل الأزهرية، الاطلاع على كافة الأخبار والخدمات التعليمية في "الأزهر"، وكذلك الاطلاعه على العديد من المناهج التعليمية الخاصة بطلاب وطالبات "الأزهر الشريف"، وذلك عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج ( من هنا ).



