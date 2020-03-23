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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد العسيري

منوعات

رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 azhar.eg education.. تفاصيل نظام تقويم الطلاب

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:29 م
بوابة الأزهر الإلكترونية
بوابة الأزهر الإلكترونية 2020
أحمد عوض
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تنشر لكم جريدة "الدستور"، رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية 2020، حيث يعد المنصة الرسمية لجميع طلاب وطالبات الأزهر الشريف، وهو الجهة المنوطة بإعلام الطلاب بتفاصيل نتائجهم، سواء أكانت "ابتدائية، أو إعدادية، أو ثانوية"، كما نستعرض معكم أيضا موعد امتحانات الثانوية الأزهرية لهذا العام.

 

رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

 

يستطيع الطلاب في جميع المراحل الخول على رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 (من هنا)، حيث وجه شيخ الأزهرالشريف "أحمد الطيب"، جميع معلمي وقيادات التعليم في الأزهر، بضروروة اتخاذ الآليات الكافية والمناسبة من أجل تقويم طلاب الأزهر، وذلك على ضوء الحالة التي تمر بها البلاد  في ظل مواجهات انتشار مرض كورونا المستجد في الكثير من دول العالم.

ويمكن لدارسي الأزهر الدخول على الموقع التعليمي لطلاب الأزهر (من هنا).

وأما بالنسبة للمنصة التعليمية للطالب الأزهري يمكن الدخول عليه عبر شبكة "الإنترنت" (من هنا).

وفي هذا السياق، عقد صالح عباس، وكيل الأزهر، اجتماع خاص مع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ "على خليل"، وتم في هذا الاجتماع إقرار نظم تقويم «استثنائية» للدارسين؛ وذلك من أجل الحد من شيوع وانتشار مرض الكورونا.

 

ويقوم مدرس المادة التعليمية، مع إشراف شيخ المعهد الأزهري، وبوجود الموجه المختص للمواد العلمية والعربية، والدينية، بإعداد العديد من الأسئلة البحثية، ثم يتم الإجابة من قبل الطالب عليها في مشروعه البحثي الخاص؛ بما يضمن إلمامه بالمحتوى العلمي المقرر، ويختار موجهو العموم والموجهون الأوائل المختصون أفضل الأسئلة البحثية في كل مادة بما لا يقل عن عشرة أسئلة ولا يزيد على 15 سؤال، وإرسالها إلى قطاع المعاهد الأزهرية "المديرية"، في موعد أقصاه ٢٥ من شهر مارس لهذا العام، وذلك على أن يكون في النهاية اختيار أفضل النماذج بكل مادة لإتاحتها للطلاب على موقع البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.


وفي سياق منفصل، قد يتراوح بين 100 كلمة إلى 150 كلمة في مرحلة الصف الثالث الإعدادي، كما يتراوح بين 150 كلمة إلى 200 كلمة لمرحلة الصف الثالث الثانوي، ويشرف أحد أعضاء الفريق الطلابي بعث المشاريع البحثية إلى المعلمين المختصين عبر وسائل التواصل الإلكترونية بينهم في موعد أقصاه نهاية مايو المقبل من هذا العام.

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